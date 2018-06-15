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15.06.2018, 09:50

Взрыв автомобиля в Киеве: задержали водителя Волги

Взрыв автомобиля в Киеве: задержали водителя Волги - Фото
Фото: npu.gov.ua

В результате взрыва машины один ребенок находится в коме

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Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Волги, который сбежал вчера после взрыва в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook.

По его словам, мужчину удалось задержать в Ровенской области.

"Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - уточнил Аваков.

Он добавил, что вчера дети залезли в салон припаркованной на улице Волги, открыли бардачок и раздался взрыв.

"Четверо детей 10-12 лет – ранены. Один не приходит в себя", - отметил Аваков.

14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.

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Теги: взрыв, киев, арсен аваков, Волга
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