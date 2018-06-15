Взрыв автомобиля в Киеве: задержали водителя Волги

Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Волги, который сбежал вчера после взрыва в Киеве. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков у себя в Facebook.
По его словам, мужчину удалось задержать в Ровенской области.
"Владелец Волги, вероятнее всего отреагировал установкой взрывчатки - ловушки на предыдущую кражу инструмента из машины", - уточнил Аваков.
Он добавил, что вчера дети залезли в салон припаркованной на улице Волги, открыли бардачок и раздался взрыв.
"Четверо детей 10-12 лет – ранены. Один не приходит в себя", - отметил Аваков.
14 июня 2018 года на улице Чернобыльской в Святошинском районе взорвался припаркованный автомобиль, в результате чего пострадали четверо детей.