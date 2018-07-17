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17.07.2018, 10:16

Взрыв в доме Кривого Рога: квартиры разрушены, трое пострадали

Взрыв в доме Кривого Рога: квартиры разрушены, трое пострадали - Фото
Фото: ГСЧС

Причина взрыва неизвестна; в результате полностью разрушены две квартиры, есть трещины в несущих конструкциях дома

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Вчера, 16 июля, около 21:22 в Кривом Роге на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщает ГСЧС.

Пострадали три человека, среди которых один ребенок.

Полностью разрушены две квартиры, повреждены пять квартир и межкомнатные перегородки, есть трещины в несущих конструкциях дома и выбило окна.

Четыре человека, в том числе ребенка, отселили. Жители других квартир вернулись домой. 

Угрозы обрушения нет. На месте работает комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция ведет следственные действия. 

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Теги: кривой рог, ГСЧС, пострадавшие, взрыв в доме
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