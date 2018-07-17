Взрыв в доме Кривого Рога: квартиры разрушены, трое пострадали

Фото: ГСЧС

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Причина взрыва неизвестна; в результате полностью разрушены две квартиры, есть трещины в несущих конструкциях дома

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Вчера, 16 июля, около 21:22 в Кривом Роге на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома произошел взрыв. Об этом сообщает ГСЧС.

Пострадали три человека, среди которых один ребенок.

Полностью разрушены две квартиры, повреждены пять квартир и межкомнатные перегородки, есть трещины в несущих конструкциях дома и выбило окна.

Четыре человека, в том числе ребенка, отселили. Жители других квартир вернулись домой.

Угрозы обрушения нет. На месте работает комиссия техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция ведет следственные действия.