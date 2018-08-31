Взрыв в Донецке: росСМИ сообщают о еще пятерых убитых

Фото: Facebook Юрия Мысягина

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Ранее СК РФ сообщил, что при взрыве погиб один Захарченко, пострадали "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и неизвестная девушка

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При взрыве в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке, помимо главаря ДНР Александра Захарченко, погибли еще пять человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщает российское издание Комсомольская правда со ссылкой на источники в городской больнице.

"Они оказались в самом центре взрыва. Тела сильно обгорели. Идентифицировать их не представляется возможным", - сказали медики.

Ранее росСМИ сообщали о ранении трех человек.

Следственный комитет РФ, который начал расследование убийства, сообщил, что при взрыве погиб один Захарченко, пострадали "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и неизвестная девушка.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Боевики после ликвидации Захарченко массово задерживают на улицах города людей.