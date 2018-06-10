Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
10.06.2018, 12:32

Взрыв в ночном клубе в Сумах: семеро пострадавших

Взрыв в ночном клубе в Сумах: семеро пострадавших - Фото
Фото: dancor.sumy.ua

Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести

дополнено
Реклама
Реклама

Сегодня около 6 утра в Сумах в ночном клубе "Луна" произошел взрыв. Семь человек пострадали, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Пострадавшие в возрасте от 20 до 34 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести, тяжелых осколочных ранений нет. 

Местное издание Данкор со ссылкой на начальника горотдела полиции сообщало, что в клубе взорвалась граната. 

Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в подрыве помещения.

 

Фото: пресс-служба полиции

Открыты уголовные дела по фактам покушения на убийство, сопротивлению сотруднику полиции, незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также хулиганства.

Ранее сегодня во Львове произошел пожар в здании на территории учебно-спортивной базы Минобороны.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, ночной клуб, Сумы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В жилом доме Лисичанска произошел взрыв, есть пострадавшие: фото
Происшествия В жилом доме Лисичанска произошел взрыв, есть пострадавшие: фото
В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв
Происшествия В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 