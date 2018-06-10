Взрыв в ночном клубе в Сумах: семеро пострадавших

Сегодня около 6 утра в Сумах в ночном клубе "Луна" произошел взрыв. Семь человек пострадали, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.
Пострадавшие в возрасте от 20 до 34 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести, тяжелых осколочных ранений нет.
Местное издание Данкор со ссылкой на начальника горотдела полиции сообщало, что в клубе взорвалась граната.
Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в подрыве помещения.
Фото: пресс-служба полиции
Открыты уголовные дела по фактам покушения на убийство, сопротивлению сотруднику полиции, незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также хулиганства.
Ранее сегодня во Львове произошел пожар в здании на территории учебно-спортивной базы Минобороны.