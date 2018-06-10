Взрыв в ночном клубе в Сумах: семеро пострадавших

Фото: dancor.sumy.ua

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Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести

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Сегодня около 6 утра в Сумах в ночном клубе "Луна" произошел взрыв. Семь человек пострадали, сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Пострадавшие в возрасте от 20 до 34 лет. Их состояние оценивается как средней тяжести, тяжелых осколочных ранений нет.

Местное издание Данкор со ссылкой на начальника горотдела полиции сообщало, что в клубе взорвалась граната.

Полиция уже задержала 28-летнего мужчину, который подозревается в подрыве помещения.

Фото: пресс-служба полиции

Открыты уголовные дела по фактам покушения на убийство, сопротивлению сотруднику полиции, незаконного хранения и использования оружия и боеприпасов, а также хулиганства.

Ранее сегодня во Львове произошел пожар в здании на территории учебно-спортивной базы Минобороны.