Взрывчатку, которой убили Захарченко, заложили в кафе - росСМИ

Фото: Facebook Юрия Мысягина

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Ранее высказывалась версия, что главаря ДНР взорвали в автомобиле

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Взрывное устройство, посредством которого был ликвидирован главарь террористов ДНР Александр Захарченко, находилось внутри ресторана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на боевика, которого называют заместителем командующего оперативным командованием ДНР, Эдуарда Басурина.

"Взрывное устройство находилось внутри ресторана. Следственные службы ведут следствие и разбираются, что к чему. После этого будут представлены официальные заявления, в которых будет четко ясно, как это происходило", - заявил Басурин.

Сегодня в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины. Тем временем российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится".

Боевики после ликвидации Захарченко массово задерживают на улицах города людей.