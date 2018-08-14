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14.08.2018, 10:17

"Взяли под прицел": ОБСЕ сообщила о новых угрозах боевиков

"Взяли под прицел": ОБСЕ сообщила о новых угрозах боевиков - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

Инцидент произошел в Смелом, что в 31 километре от захваченного гибридными войсками РФ Луганска

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Боевики угрожали оружием наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в районе так называемого логистического центра, расположенном в 31 километре от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 13 августа в 10:50 патруль СММ в составе пяти сотрудников миссии на двух бронированных автомобилях прибыл к логистическому комплексу, расположенному на западной окраине Смелого .

В пресс-службе уточнили, что снаружи комплекса наблюдатели видели два неподвижных грузовика (КамАЗ, - ред.) с крытыми грузовыми отсеками, а также 15 мужчин, у семерых из них было при себе оружие (типа АК).

Боевики стояли между грузовиками и воротами комплекса. "Два члена патруля миссии вышли из автомобилей и прошли к воротам комплекса для того, чтобы встретится там с членом вооруженных формирований", - уточнили в пресс-службе.

Один из грузовиков уехал оттуда. "Когда они (наблюдатели, - ред.) по пути к воротам проходили мимо стоящего там второго грузовика, один из мужчин в возрасте от 40 до 49 лет занял позицию возле грузовика, примерно в четырех метрах от автомобилей СММ, и снял с предохранителя оружие (типа АК), которое он держал возле себя на уровне талии", - подчеркнули в пресс-службе.

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Боевик наблюдал за автомобилями ОБСЕ все оставшееся время пребывания патруля миссии на месте локации.

"В 11:03, покидая этот район, члены патруля миссии видели, как мужчина опустился на колено и нацелился на отъезжающие автомобили СММ. На тот момент автомобили находились на расстоянии примерно пяти метров от мужчины", - сказали в пресс-службе.

В 12:02 патруль миссии благополучно вернулся на базу в Луганске.

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментировал видео, снятое беспилотником миссии ОБСЕ, как конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России через неподконтрольный участок границы. 

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Теги: боевики, оружие, обсе, угрозы
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