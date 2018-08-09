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09.08.2018, 22:39

Взятка в $50 тыс: следователя ГПУ поймали с поличным

Взятка в $50 тыс: следователя ГПУ поймали с поличным - Фото
Фото: facebook.com/LarysaSargan

Требовал деньги за непрепятствование строительным работам в селе Крюковщина Киевской области

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Генеральная инспекция задержала с поличным старшего следователя Генеральной прокуратуры, который требовал взятку в размере $50 тыс. Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Подробности на своей странице Facebook рассказала пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

31 июля в Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью  СБУ поступило заявление от гражданина о том, что старший следователь управления по расследованию ОВД ГПУ требует 50 тысяч долларов за прекращение уголовного преследования и за непрепятствование строительным работам в селе Крюковщина Киевской области.

Согласно показаний заявителя, преследование началось 19 июля, когда работники ГПУ провели осмотр строительной площадки, а потом стали вызывать на допросы в качестве свидетелей работников предприятия.

9 августа в СБУ сообщили, что разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области.

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Теги: коррупция, гпу
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