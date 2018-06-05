Японский зонд Hayabusa-2 вышел на финишную траекторию к астероиду

Фото: пресс-служба JAXA

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"Наземные" исследования почти километрового в диаметре объекта "Рюгу" в пространстве между Землей и Марсом начнутся в ближайшие недели

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Автоматическая межпланетная станция Hayabusa-2 от Японского агентства аэрокосмических исследований успешно провела финальную серию маневров и процедур разгона, после чего вышла на финишную кривую к астероиду (162173) 1999 JU3, который для простоты называют "Рюгу". Об этом сообщили в пресс-службе JAXA.

На прошлых выходных ионные двигатели зонда, которые работали в этой серии маневров 2426 часов, разогнали его до 393 м/с. Станция находится в полете уже три с половиной года.

При подлете к астероиду в июле 2018 года зонд выстрелит цельнометаллическим зарядом по поверхности: ученые хотят собрать породу в образовавшейся воронке.

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Кроме того, спускаемый аппарат MASCOT (разработка ФРГ и Франции) с камерой, спектро-, магнито- и радиометром будет перемещаться по поверхности астероида, изучать структуру его недр и мониторить магнитное поле.

Станцию запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Ее миссия - доставка грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Диаметр типичного околоземного аполлона "Рюгу" - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса". Hayabusa-2 должна вернутся к Земле в конце 2020 года.