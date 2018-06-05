Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.06.2018, 07:57

Японский зонд Hayabusa-2 вышел на финишную траекторию к астероиду

Японский зонд Hayabusa-2 вышел на финишную траекторию к астероиду - Фото
Фото: пресс-служба JAXA

"Наземные" исследования почти километрового в диаметре объекта "Рюгу" в пространстве между Землей и Марсом начнутся в ближайшие недели

Реклама
Реклама

Автоматическая межпланетная станция Hayabusa-2 от Японского агентства аэрокосмических исследований успешно провела финальную серию маневров и процедур разгона, после чего вышла на финишную кривую к астероиду (162173) 1999 JU3, который для простоты называют "Рюгу". Об этом сообщили в пресс-службе JAXA.

На прошлых выходных ионные двигатели зонда, которые работали в этой серии маневров 2426 часов, разогнали его до 393 м/с. Станция находится в полете уже три с половиной года.

При подлете к астероиду в июле 2018 года зонд выстрелит цельнометаллическим зарядом по поверхности: ученые хотят собрать породу в образовавшейся воронке.

Смотрите также: NASA успешно запустило зонд на астероид Бенну

Кроме того, спускаемый аппарат MASCOT (разработка ФРГ и Франции) с камерой, спектро-, магнито- и радиометром будет перемещаться по поверхности астероида, изучать структуру его недр и мониторить магнитное поле.

Станцию запустили с космодрома Танэгасима 3 декабря 2014 года. Ее миссия - доставка грунта с астероида класса C (темные углеродистые объекты, наиболее распространенный класс астероидов). Диаметр типичного околоземного аполлона "Рюгу" - примерно 920 м, что почти вдвое больше, чем у астероида Итокава, частицы грунта с которого доставил на Землю предыдущий аппарат "Хаябуса". Hayabusa-2 должна вернутся к Земле в конце 2020 года.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: наука, космос, астероид, jaxa, hayabusa-2, рюгу
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
У ДФС идет бой, персонал прячется в бомбоубежище - МинВОТ
Происшествия У ДФС идет бой, персонал прячется в бомбоубежище - МинВОТ
Боевики стреляли из минометов у Новотошковского и Зайцево
Происшествия Боевики стреляли из минометов у Новотошковского и Зайцево
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 