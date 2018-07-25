Ярош опроверг фейк: Все наши базы с 2015 года уже "захвачены СБУ"

Сергей Наев и Дмитрий Ярош (фото - пресс-служба штаба ООС)

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В зоне ООН встретились Сергей Наев и нардеп, обсудили возможное участие бойцов УДА в подготовке сил для охраны границы и в подразделениях теробороны

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Вчера, 24 июля, в Краматорске состоялась встреча командующего ООС Сергея Наева с руководителем движения Украинская добровольческая армия нардепом Дмитрием Ярошем. Наев подчеркнул, что законами не урегулирован вопрос участия бойцов УДА в боях непосредственно в порядках ВСУ.

По его словам, есть три категории лиц, которые не имеют права находиться на передовой, непосредственно в боевых порядках ВСУ. К ним относятся:

- лица, ранее посещавшие подразделения на переднем крае с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах (именно к этой категории относятся слова: "люди, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий");

- лица, не имеющие законного права иметь оружие;

- лица, официально не включенные в состав ООС.

Генерал-лейтенант сообщил, что "считает добровольцами всех, без разделения на тех, кто служит в ВСУ, Нацгвардии, СБУ и других составляющих сектора безопасности и обороны", а также относит к этой категории бойцов добровольческих батальонов ВСУ, МВД, УДА и ДУК ПС.

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Обсуждался вопрос участия бойцов УДА в составе всех видов и родов ВСУ, в том числе в составе полноценного подразделения, в условиях заключения контракта (в том числе краткосрочного). Им предложено прохождение службы в резерве в составе боевых воинских частей спецназа, разведки и в подразделениях теробороны.

"Встретились, обменялись информацией, обсудили реалии и перспективы, заверили друг друга, что только в единстве сила", - рассказал Ярош.

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Также вчера пропагандистские ресурсы оккупантов распространили фейковое видео "Альфа СБУ захватывает одну из баз батальонов УДА".

"Спасибо врагам за очередной бесплатный пиар СБУ и УДА. Врагам открываю "важную" военную тайну: все базы УДА с 2015 года уже "захвачены СБУ": там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА целиком подчинена командованию ООС", - пояснил Ярош.

На встрече также присутствовал начштаба ООС генерал-майор Валерий Залужный.

Украинский добровольческая армия (УДА) - добровольческое военнизированное формирование, образованное в декабре 2015 года после выхода Яроша и его соратников из движения Правый сектор.