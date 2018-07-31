"Ястреб" из США с высоты 15 км разведал позиции в Донбассе: схема

Сегодня, 31 июля, американский стратегический дрон RQ-4 Global Hawk разведал обстановку над линией разграничения в Донецкой и Луганской областях. Карту полета беспилотника опубликовали в микроблоге Twitter энтузиасты-наблюдатели за военным вылетами.
Как пишет Aircraft Spots, аппарат USAF RQ-4B миссии 11-2048 FORTE10 был "на задании около Донбасса" на эшелоне FL510 (около 15400 метров).
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Этот дрон регулярно используется ВВС США для мониторинга ситуации на востоке Украины. Несколько дней назад он уже летал по тому же маршруту над Донбассом.
RQ-4 Global Hawk — разведывательный БПЛА, который может патрулировать до 30 часов на высоте до 18 км. Создан компанией Teledyne Ryan Aeronautical (дочернее предприятие концерна Northrop Grumman).