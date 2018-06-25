За нападением на лагерь ромов может стоять Россия - Грицак

Василий Грицак (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава СБУ прокомментировал нападение на лагерь ромов во Львове

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В СБУ не исключают, что за нападением на лагерь ромов на окраине Львова может стоять Россия. Об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент LIGA.net.

Грицак отметил, что нападение на лагерь ромов во Львове расследует Нацполиция, но СБУ также анализирует ситуацию.

По словам Грицака, организация подобная той, которая совершила нападение на лагерь, ранее была зарегистрирована в России.

"За этим может стоять Россия. Мы работаем над тем, чтобы выяснить, кто за этим стоит", - сказал он.

Глава СБУ также сообщил, что задержанная в Харькове за попытку подорвать памятник воинам УПА, сообщила следствию, что российские заказчики также предлагали ей подбрасывать свиные головы под синагогу, чтобы провоцировать этническую вражду.

Около полуночи 23 июня неизвестные напали на лагерь представителей ромской национальности в Трускавецком районе на окраине Львова.

Сотрудники Национальной полиции задержали всех злоумышленников. Позже подозреваемые в нападении признали, что являются членами незарегистрированной организации "Трезвая и злая молодежь".

24 июня украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц.