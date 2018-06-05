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05.06.2018, 09:59

За отправку миротворца в Конго чиновник требовал 25 тысяч грн

За отправку миротворца в Конго чиновник требовал 25 тысяч грн - Фото
Фото: военная прокуратура Центрального региона

По данным СБУ, в Киеве задержан военнослужащий - менеджер отдела кадрового центра ВСУ сразу после получения части взятки в 22, 5 тыс грн

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В Киеве 4 июня задержан военнослужащий - менеджер отдела кадрового центра Вооруженных Сил Украины сразу после получения части взятки в размере 22, 5 тыс грн. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Киевского гарнизона Центрального региона Украины.

Установлено, что военнослужащий кадрового центра ВСУ в мае 2018 года потребовал от гражданина взятку в размере 25 тыс грн за призыв на военную службу и включение его в состав подразделений ВСУ в украинском миротворческом контингенте в Демократической Республике Конго.

Сумму неправомерной выгоды взяточник получил двумя частями: 1 июня - в размере 2,5 тыс грн и 4 июня - в размере 22,5 тыс грн. Деньги у задержанного изъяты.

Военнослужащему кадрового центра ВСУ готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение), ходатайство о его заключении под стражу и об отстранении от должности. 

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники СБУ разоблачили на взятке заместителя руководителя одного из районных военных комиссариатов Винницкой области. Чиновник требовал 10 тыс грн от местного жителя. За указанную сумму злоумышленник обещал помочь избежать призыва на срочную военную службу.

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Теги: коррупция, миротворческая миссия, миротворцы, взятка, военнослужащий, миротворческая миссия в Конго
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