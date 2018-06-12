Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
12.06.2018, 17:43

За попытку изнасилования девочки жителю Измаила дали 10 лет

За попытку изнасилования девочки жителю Измаила дали 10 лет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным прокуратуры, на суде обвиняемый в попытке изнасилования 12-летней девочки вину не признал

Реклама
Реклама

Сотрудники Измаильской местной прокуратуры поддерживали публичное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина признан виновным в попытке изнасилования 12-летней девочки. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

На суде обвиняемый вину не признал.

Прокурор - обвинитель по делу - доказал вину насильника в полном объеме. Суд назначил максимальную меру наказания, предусмотренную законом, в виде 10 лет заключения.

По данным расследования, в вечернее время, в декабре прошлого года, 30-летний житель Измаила, проходя по ул. Нахимова, увидел малолетнюю девочку, которая возвращалась с танцевального кружка. Злоумышленник догнал потенциальную жертву возле забора воинской части и, убедившись в отсутствии свидетелей, схватил за лицо, повалил на землю и пытался изнасиловать. Девочке удалось вырваться и убежать.

В этот же день сотрудники Измаильского отдела полиции задержали причастного к совершению преступления.

Ранее сегодня сообщалось, что в Черкассах задержали женщину, которая за $5 тыс пыталась продать свою новорожденную дочь. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: девочка, ребенок, прокуратура, Измаил, попытка изнасилования
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
В Черкассах мать пыталась продать новорожденную дочь за $5 тысяч
Происшествия В Черкассах мать пыталась продать новорожденную дочь за $5 тысяч
Королевский зять в Испании получил за коррупцию почти 6 лет срока
Мир Королевский зять в Испании получил за коррупцию почти 6 лет срока
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 