За попытку изнасилования девочки жителю Измаила дали 10 лет

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По данным прокуратуры, на суде обвиняемый в попытке изнасилования 12-летней девочки вину не признал

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Сотрудники Измаильской местной прокуратуры поддерживали публичное обвинение в уголовном производстве, по результатам рассмотрения которого мужчина признан виновным в попытке изнасилования 12-летней девочки. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.

На суде обвиняемый вину не признал.

Прокурор - обвинитель по делу - доказал вину насильника в полном объеме. Суд назначил максимальную меру наказания, предусмотренную законом, в виде 10 лет заключения.

По данным расследования, в вечернее время, в декабре прошлого года, 30-летний житель Измаила, проходя по ул. Нахимова, увидел малолетнюю девочку, которая возвращалась с танцевального кружка. Злоумышленник догнал потенциальную жертву возле забора воинской части и, убедившись в отсутствии свидетелей, схватил за лицо, повалил на землю и пытался изнасиловать. Девочке удалось вырваться и убежать.

В этот же день сотрудники Измаильского отдела полиции задержали причастного к совершению преступления.

Ранее сегодня сообщалось, что в Черкассах задержали женщину, которая за $5 тыс пыталась продать свою новорожденную дочь.