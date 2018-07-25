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25.07.2018, 10:49

За попытку убийства жены мужчину посадили на 10 лет

За попытку убийства жены мужчину посадили на 10 лет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Обвиняемый 67-летний мужчина не раскаялся в совершенном преступлении

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За попытку убийства жены из охотничьего ружья одессит проведет в тюрьме 10 лет. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко у себя в Facebook.

По его словам, прокуроры Одесской прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении фигуранта жестокого преступления.

Вину мужчины прокуроры доказали в полном объеме, хотя сам обвиняемый не раскаялся и виновным себя не считает.

Киевский районный суд Одессы признан его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы  за покушение на убийство.

По данным расследования, в августе 2015 года 67-летний мужчина приехал к месту проживания жены, которая ушла от него и проживала отдельно.

Находясь возле дома по улице Академика Вильямса, он решил отомстить за переезд и из своего охотничьего ружья трижды выстрелил в потерпевшую. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи врачи спасли женщину.

Прокуратура сообщила 48-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Киеве.

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Теги: жена, покушение на убийство, андрей лысенко
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