За попытку убийства жены мужчину посадили на 10 лет

За попытку убийства жены из охотничьего ружья одессит проведет в тюрьме 10 лет. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко у себя в Facebook.
По его словам, прокуроры Одесской прокуратуры поддерживали обвинение в суде в отношении фигуранта жестокого преступления.
Вину мужчины прокуроры доказали в полном объеме, хотя сам обвиняемый не раскаялся и виновным себя не считает.
Киевский районный суд Одессы признан его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство.
По данным расследования, в августе 2015 года 67-летний мужчина приехал к месту проживания жены, которая ушла от него и проживала отдельно.
Находясь возле дома по улице Академика Вильямса, он решил отомстить за переезд и из своего охотничьего ружья трижды выстрелил в потерпевшую. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи врачи спасли женщину.
Прокуратура сообщила 48-летнему мужчине о подозрении в умышленном убийстве полицейского в Киеве.