За сутки в Донбассе уничтожены три боевика, девять ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил ликвидированы три боевика, девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
Боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе пять раз из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет.
Террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в Станице Луганской, Крымском, Малиновом, Новозвановке, Троицком, Луганском, Новолуганском, Светлодарске, Опытном, Марьинке, Красногоровке, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.
Боевики из минометов 82 мм обстреляли Крымское, Новолуганское, Лебединское и Широкино.
Сотрудники СБУ из состава объединенных сил разоблачили и задержали боевика батальона Призрак.
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