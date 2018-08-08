За сутки в Донбассе уничтожены три боевика, девять ранены

Фото: пресс-центр штаба АТО

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Террористы 36 нарушили "режим тишины", потерь среди ВСУ нет

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За прошедшие сутки в зоне проведения операции объединенных сил ликвидированы три боевика, девять получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики 36 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе пять раз из тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных нет.

Террористы вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям ВСУ в Станице Луганской, Крымском, Малиновом, Новозвановке, Троицком, Луганском, Новолуганском, Светлодарске, Опытном, Марьинке, Красногоровке, Гнутово, Лебединском, Павлополе, Водяном и Широкино.

Боевики из минометов 82 мм обстреляли Крымское, Новолуганское, Лебединское и Широкино.

Сотрудники СБУ из состава объединенных сил разоблачили и задержали боевика батальона Призрак.

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