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31.07.2018, 12:17

В Херсоне плеснули кислотой в лицо сотруднице горсовета

В Херсоне плеснули кислотой в лицо сотруднице горсовета - Фото
Фото: 0552.ua

Чиновники Херсонской мэрии отказались комментировать инцидент

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Сегодня утром, 31 июля, неизвестный совершил нападение на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк: ей в лицо плеснули, вероятно, кислотой. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Сергей Никитенко.

"Сегодня утром в Херсоне напали на Катерину Гандзюк. Мужчина поджидал возле подъезда, плеснул на Катю кислотой. У нее серьезные ожоги. Сейчас она в больнице", - отметил он.

Отвечая на вопрос, что произошло на самом деле, один из чиновников горсовета в комментарии сказала: "А зачем вам это знать? Я ничего говорить не буду, ждите (информацию, - ред.) на официальном сайте. У нас перерыв".

Телефон пресс-службы Херсонского горсовета не отвечал в течение 20 минут.

В пресс-службе областной полиции уточнили, что в 08:47 в полицию позвонил херсонец и сообщил, что его знакомую облили неизвестным веществом (предварительно кислотой). Потерпевшей оказалась сотрудник горсовета.

По предварительной информации, около в 08:30 женщина вышла из подъезда. Из кустов ей навстречу вышел неизвестный мужчина 20-25 лет, который держал в руках емкость с жидкостью. Неизвестный вылил едкую жидкость на лицо женщины, после чего скрылся.

Предварительная правовая квалификация - ст. 296 УК (хулиганство). Полиция выясняет все обстоятельства происшествия и принимает меры для установления личности и задержанию злоумышленника.

18 июня 2018 года в Херсоне неизвестные избили журналиста Сергея Никитенко.

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Теги: нападение, Херсон, чиновники, катерина гандзюк, кислота
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