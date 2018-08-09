Задержан коммерсант: отгружал узлы на Луганский патронный завод

Скриншот из видеозаписи

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По данным СБУ, директор частного предприятия получил от оккупационной власти в Луганске чертежи на изготовление запчастей для станочного оборудования

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В Харьковской области задержан коммерсант, который планировал переправить в захваченный гибридной российской армией Луганск детали для местного патронного завода. Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что частное предприятие на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами областного центра, изготавливало узлы для ремонта станочной линии.

Злоумышленник задержан рядом с производственным цехом после отгрузки партии запчастей.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УК (материальное содействие деятельности террористической организации). Если вину подозреваемого докажут, ему грозит 8-15 лет тюрьмы.

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