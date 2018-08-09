Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
09.08.2018, 12:21

Задержан коммерсант: отгружал узлы на Луганский патронный завод

Задержан коммерсант: отгружал узлы на Луганский патронный завод - Фото
Скриншот из видеозаписи

По данным СБУ, директор частного предприятия получил от оккупационной власти в Луганске чертежи на изготовление запчастей для станочного оборудования

Реклама
Реклама

В Харьковской области задержан коммерсант, который планировал переправить в захваченный гибридной российской армией Луганск детали для местного патронного завода. Об этом сообщили в СБУ.

Правоохранители выяснили, что частное предприятие на основе чертежей, полученных из контролируемого террористами областного центра, изготавливало узлы для ремонта станочной линии.

Злоумышленник задержан рядом с производственным цехом после отгрузки партии запчастей.

Открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 УК (материальное содействие деятельности террористической организации). Если вину подозреваемого докажут, ему грозит 8-15 лет тюрьмы.

Читайте также: Оккупанты порезали и вывезли в Россию десятки предприятий

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: война в донбассе, терроризм, запчасти, луганский патронный завод, станок
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото
Происшествия Последствия обстрела боевиками пункта пропуска Майорск: фото
У Путина прокомментировали возможность окончания войны в Донбассе
Политика У Путина прокомментировали возможность окончания войны в Донбассе
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 