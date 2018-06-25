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25.06.2018, 20:36

Задержан один из руководителей патрульной полиции Хмельницкого

Задержан один из руководителей патрульной полиции Хмельницкого - Фото
Фото: ssu.gov.ua

По данным СБУ, в течение полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственные перевозки крупногабаритных транспортных средств

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В СБУ заявили, что разоблачили на систематических взятках и.о. начальника отдела безопасности дорожного движения Управления патрульной полиции в Хмельницкой области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в течение апреля-июня 2018 года полицейский наладил схему получения неправомерной выгоды за беспрепятственные перевозки крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств.

В СБУ говорят, что делец «упрощал» для субъектов хозяйствования механизм получения разрешения на беспрепятственную транспортировку указанных транспортных средств без соблюдения соответствующей процедуры и необходимых сроков.

Стоимость перевозки каждой единицы тяжелой техники, по данным СБУ, составляла до 5000 гривень.

Злоумышленник также организовывал предоставление патрульного сопровождения во время перемещения крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств, сообщили в ведомстве.

"Правоохранители задержали злоумышленника в служебном кабинете после очередной «сделки», - сказано в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Решается вопрос об объявлении полицейскому о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Как сообщала LIGA.net, прокурор одной из киевских местных прокуратур в сговоре с бывшим работником Генпрокуратуры с прошлого сентября требовали у двух граждан взятку $22,5 тысячи за то, чтобы не сообщать одному из них о подозрении в уголовном деле. Оба злоумышленника задержаны.

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Теги: сбу, задержание, взятка, патрульная полиция, хмельницкий
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