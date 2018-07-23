Задержана инструктор боевиков ДНР: ехала в Киев к любимому

Фото: dn.npu.gov.ua

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По данным полиции, женщина успела побывать в некоторых горячих точках - например, в Дебальцево

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На КПВВ Марьинка задержали 34-летнюю жительницу Горловки, которая, по данным полиции, сотрудничала с террористами ДНР. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

В полиции говорят, что женщина ехала в Киев "на встречу с любимым".

По данным правоохранителей, в 2014 году задержанная с оружием в руках осуществляла пропускной режим возле администрации оккупированной Горловки, а потом спасала раненых террористов в качестве "санитарного инструктора минометной батареи первого мотострелкового батальона". Также, по данным полиции, она успела побывать в некоторых горячих точках, таких как Дебальцево.

Согласно сообщению, в октябре 2016 года женщина оставила ряды боевиков, потому что нашла работу в местной больнице оператором компьютерного набора.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК.

22 июля сотрудники Государственной фискальной службы вместе с пограничниками на КПП Марьинка задержали мужчину с документами террористической организации ДНР, который предложил взятку за неразглашение данных о выявленных у него документах.