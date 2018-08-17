Задержаны еще двое подозреваемых по делу Гандзюк - полиция

Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

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Среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск как лицо, которое предположительно покупало серную кислоту

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Сегодня полиция совместно с СБУ задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск как лицо, которое предположительно покупало орудие преступления - серную кислоту.

"В отношении другого участника - следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал подозреваемого в покушении Николая Новикова. Сама Гандзюк считает, что покушение совершил не он.

Также полиция объявила в розыск предполагаемого соучастника преступления, который якобы непосредственно покупал кислоту для совершения нападения.