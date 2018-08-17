Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
17.08.2018, 20:11

Задержаны еще двое подозреваемых по делу Гандзюк - полиция

Задержаны еще двое подозреваемых по делу Гандзюк - полиция - Фото
Фото: facebook.com/AtamanovaOlya

Среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск как лицо, которое предположительно покупало серную кислоту

Реклама
Реклама

Сегодня полиция совместно с СБУ задержали двух человек, которые подозреваются в организации и соучастии в совершении покушения на убийство советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Среди задержанных - гражданин Г., который ранее был объявлен в розыск как лицо, которое предположительно покупало орудие преступления - серную кислоту.

"В отношении другого участника - следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления", - говорится в сообщении.

Ранее суд арестовал подозреваемого в покушении Николая Новикова. Сама Гандзюк считает, что покушение совершил не он.

Также полиция объявила в розыск предполагаемого соучастника преступления, который якобы непосредственно покупал кислоту для совершения нападения.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: полиция, задержание, подозреваемый, кислота, Екатерина Гандзюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения
Происшествия Нападение с кислотой на чиновницу из Херсона: версии и подозрения
Мэр Херсона недоволен работой полиции в инциденте с Гандзюк
Происшествия Мэр Херсона недоволен работой полиции в инциденте с Гандзюк
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 