Задержаны лидер и киллер крупнейшей преступной группировки - НПУ

Фото: Нацполиция

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По информации полиции, задержаны члены одной из самых крупных преступных наркогруппировок в Украине

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В Днепропетровской области задержали двух подозреваемых в убийстве и причастности к наркогруппировке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Их задержали после того, как 22 июля в Житомирской области обстреляли машину, в результате чего погибла женщина. Правоохранители вышли на подозреваемых.

Один из задержанных, 32-летний мужчина, по версии следствия, в группировке выполнял роль киллера. В ходе обыска его арендованного жилья, изъяты автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами, две тротиловые шашки и механические детонаторы. Также обнаружили "черную бухгалтерию" по наркотическим веществам.

Второй задержанный - 44-летний предполагаемый лидер группировки. У него в машине нашли пистолет с глушителем, наркотики и большие суммы денег наличными.

По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, задержанные - члены одной из самых больших организованных преступных группировок, которые работают на территории Украины. Речь идет об около 30 членов группировки, которая занимается поставками наркотиков.