Задержаны лидер и киллер крупнейшей преступной группировки - НПУ

В Днепропетровской области задержали двух подозреваемых в убийстве и причастности к наркогруппировке. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
Их задержали после того, как 22 июля в Житомирской области обстреляли машину, в результате чего погибла женщина. Правоохранители вышли на подозреваемых.
Один из задержанных, 32-летний мужчина, по версии следствия, в группировке выполнял роль киллера. В ходе обыска его арендованного жилья, изъяты автомат Калашникова с глушителем и пистолет с патронами, две тротиловые шашки и механические детонаторы. Также обнаружили "черную бухгалтерию" по наркотическим веществам.
Второй задержанный - 44-летний предполагаемый лидер группировки. У него в машине нашли пистолет с глушителем, наркотики и большие суммы денег наличными.
По словам первого замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, задержанные - члены одной из самых больших организованных преступных группировок, которые работают на территории Украины. Речь идет об около 30 членов группировки, которая занимается поставками наркотиков.