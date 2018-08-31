Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
31.08.2018, 19:59

Захарченко мог убить его же охранник - СМИ РФ

Захарченко мог убить его же охранник - СМИ РФ - Фото
Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

Один из охранников главаря ДНР исчез с места взрыва

Реклама
Реклама

В убийстве главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко подозревают одного из его охранников. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР".

Там заявили, что один из охранников Захарченко исчез с места взрыва. Его разыскивают.

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: взрыв, днр, Донецк, охранник, Александр Захарченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Взрыв в Донецке: росСМИ сообщают о еще пятерых убитых
Происшествия Взрыв в Донецке: росСМИ сообщают о еще пятерых убитых
Боевики задержали подозреваемых в убийстве Захарченко - РосСМИ
Происшествия Боевики задержали подозреваемых в убийстве Захарченко - РосСМИ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 