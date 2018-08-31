Захарченко мог убить его же охранник - СМИ РФ

Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

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Один из охранников главаря ДНР исчез с места взрыва

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В убийстве главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко подозревают одного из его охранников. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР".

Там заявили, что один из охранников Захарченко исчез с места взрыва. Его разыскивают.

Как известно, в результате взрыва в донецком кафе "Сепар" ранения получили еще три человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев и два охранника Захарченко.

Ранее боевики заявили, что задержали подозреваемых.

В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила в убийстве власть Украины.