Заключенный брачный аферист сбежал во время конвоирования

Александр Бурлака (фото - kyiv.npu.gov.ua)

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Ориентировки на беглого преступника передали в другие регионы

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В Киеве заключенный сбежал из-под стражи во время конвоирования. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

К поискам ранее судимого Александра Бурлаки привлечены все наряды столичных правоохранителей, ориентировки переданы в другие регионы.

Отмечается, что Бурлака был ранее осужден Луцким городским судом Волынской области за совершение мошенничества и подделку документов.

Он - брачный аферист, который знакомился с женщинами и обманывал их: у семьи одной потерпевшей он выманил $60 тысяч, отмечают полицейские.

В полиции добавили, что решают вопрос об открытии уголовного производства по факту побега из-под стражи (ст. 393 УК). Кроме того, назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые осуществляли конвоирование.

В Киеве вечером 21 июня у председателя Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса украли кошелек с деньгами.