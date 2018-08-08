Закопали живым: в ГУР сообщили о зверствах боевиков

Фото: пресс-центр штаба АТО

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По данным украинской разведки, трое террористов после драки покинули военную часть

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Во временно оккупированном Донбассе трое боевиков нанесли тяжелые телесные повреждения российскому наемнику и закопали его живым, после чего самовольно покинули место службы. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"В связи с увеличением количества случаев самовольного оставления места службы российскими военнослужащими оккупационное "командование" принимает дополнительные меры по их поиску и задержанию", - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, на каждом пункте пропуска (блокпосту, - ред.) в ОРДЛО размещаются фото лиц, которых нужно задержать.

Боевики усиливают полицейский режим на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.