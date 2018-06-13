"Закрутили гайки": о новых запретах боевиков для ОБСЕ в Донбассе

Фото: LIGA.net

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Источники в захваченном гибридными войсками РФ Луганске сообщили, что о новых запретах боевиков для наблюдателей ОБСЕ

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Боевики запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ посещать детские сады во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

"Заведующий детским садом в населенном пункте Краснолучский, что 52 километрах к юго-западу от Луганска, не пропустил наблюдателей в детский сад, заявив, что им нельзя входить без разрешения членов вооруженных формирований", - отметили в пресс-службе.

По информации источников LIGA.net, во временно оккупированном Луганске учителям также запретили предоставлять какую-либо информацию без разрешения главаря боевиков Леонида Пасечника.

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"После побега Плотницкого, его тут многие "жабой" называли, бюджетникам, особенно врачам и учителям, "закрутили гайки совсем", никакую информацию нельзя давать вообще, особенно ОБСЕ", - отметил собеседник в захваченном гибридными войсками РФ городе.

Боевики террористической организации ЛНР запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы временно оккупированного Луганска.