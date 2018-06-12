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12.06.2018, 20:39

Заложники в Париже: беременная и раненый сбежали

Заложники в Париже: беременная и раненый сбежали - Фото
Фото: скриншот видео

Женщина в шоке, ей занимаются врачи

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Двум заложникам, которых неизвестный удерживал в здании в северном районе Парижа, удалось сбежать. Об этом сообщает The Guardian.

Смогли убежать мужчина, которого злоумышленник ранил, и беременная женщина. Женщина находится в состоянии шока. Ей оказывают помощь работники скорой медицинской помощи на месте происшествия.

Сообщается, что мужчина, захвативший заложников, вошел в здание примерно в 16:00 по местному времени под видом курьера доставки еды. 

Сбежавший заложник подтвердил полиции, что захвативший их челвоек ударил его по лицу. Также он сообщил, что у злоумышленника есть письмо, которое он хотел бы передать иранскому послу.

12 июня в Париже неизвестный захватил в заложники троих человек в помещении одного из офисов на улице Малых конюшен в 10-м округе города.

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Теги: захват заложников, париж
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