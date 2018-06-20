Замначальника ГУ ГФС в Сумской области задержан на взятке

Фото: facebook.com/lysenko.andrii

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Также задержан главный государственный ревизор - инспектор ГУ ГФС в Сумской области

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Правоохранители задержали заместителя начальника Главного управления Государственной фискальной службы в Сумской области и главного государственного ревизора – инспектора ГУ ГФС в Сумской области на взятке в 60 тыс. грн. Об этом сообщил в Facebook спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

Досудебное расследование установило, что чиновники сговорились и, используя служебное положение, получили от предпринимателя взятку за уменьшение в акте проверки суммы доначисленных якобы неуплаченных им налогов и сборов, а также штрафных санкций с 1 млн грн до 25 тыс. грн.

Задержание произошло сразу после получения неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

19 июня сообщалось, что правоохранители задержали председателя Старосамборской районной госадминистрации Львовской области на взятке в $1500.