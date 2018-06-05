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05.06.2018, 13:26

"Заплетался язык": полиция рассказала о задержании брата Зайцевой

"Заплетался язык": полиция рассказала о задержании брата Зайцевой - Фото
Задержанный водитель BMW Василий Зайцев (фото - Киев оперативный)

На Василия Зайцева составили протокол, который передадут в суд, отметили в полиции

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Стали известны подробности задержания за рулем автомобиля пьяного брата Елены Зайцевой, подозреваемой в резонансном дорожно-транспортном происшествии в Харькове. Об этом сообщает 057.ua.

"3 июня 2018 года около 22:50 по улице Ляпунова, 11 патрульные заметили автомобиль BMW 320, водитель которого остановил ТС на тротуаре, не оставив для движения пешеходов два метра, чем нарушил пункт 15.10.в. ПДД Украины", - отметили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

В полиции отметили, что во время общения с водителем инспекторы обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. "Неустойчивая походка, запах алкоголя из полости рта, нечеткая речь", - сказали в полиции.

От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке Василий Зайцев отказался в присутствии двух свидетелей.

В результате на гражданина патрульные составили протокол по ч.1 ст. 130 КУоАП и постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП, которые в дальнейшем будут направлены в суд.

4 июня в Харькове патрульная полиция остановила BMW, у водителя которого были признаки опьянения, им оказался Василий Зайцев.

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Теги: дтп, Елена Зайцева, Василий Зайцев
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