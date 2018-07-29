Застрявшие в Египте туристы сегодня вернутся - туроператор

Фото: Getty Images

commenthover

Более 200 украинских туристов, застрявших в Египте, сегодня должны вернуться домой, заверила представительница Join Up!

Реклама

Реклама

Более 200 украинских отдыхающих, которые застряли в египетском городе Хургада, должны вернуться домой сегодня, 29 июля. Об этом пишет Украинская правда, цитируя пресс-секретаря туроператора Join Up! Екатерину Резниченко.

Она отметила, что туристы должны были вылететь во Львов утром 28 июля, но у самолета пробилось колесо.

"Все задержки рейсов связаны с определенными причинами. В данном случае причиной стало то, что у самолета пробилось колесо. Соответственно требовалось время, чтобы его привезти из другой страны", - сказала Резниченко.

По ее словам, туристов вывезли из аэропорта, расселили по отелям.

"Им предоставили напитки, питание и проживание – все что полагается согласно правилам воздушных перевозок", - сказала представитель туроператора.

Она добавила, что по состоянию на 10:30 утра самолет с новым колесом уже приземлился в аэропорту Хургады.

"Надо еще час-полтора на замену этого колеса, и соответственно туристы сегодня должны вылететь обратно во Львов", - заключила Резниченко.