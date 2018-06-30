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30.06.2018, 17:37

Застрявшие в Тунисе украинцы вернутся домой: детали от Омеляна

Застрявшие в Тунисе украинцы вернутся домой: детали от Омеляна - Фото
Владимир Омелян (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Украинских туристов из североафриканской страны на родину 2 июля за свой счет вернет авиакомпания Bravo Airways, сообщил министр инфраструктуры

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Украинские туристы, которые третьи сутки не могут вылететь домой из Туниса, вернутся на родину в понедельник, 2 июля. Об этом в своем Facebook сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

По итогам "достигнутых договоренностей", всех застрявших в североафриканской стране отдыхающих в Украину за свой счет доставит авиакомпания Bravo Airways, сообщил чиновник.

Тем временем туроператор Oasis Travel должен за свой счет разместить всех ожидающих возвращения украинцев в отелях Туниса до 2 июля, добавил Омелян.

Как отметил министр, сложившаяся ситуация обусловлена "значительной задолженностью туроператора перед авиакомпанией".

"После переговоров с участием двух министерств и Госавиаслужбы авиакомпания Браво согласилась взять на себя расходы, связанные с возвращением украинцев домой, после чего они должны быть возмещены туроператором", - сообщил Омелян.

Также глава Мининфраструктуры опубликовал расписание авиарейсов из Украины в Тунис и обратно на 2 июля и посоветовал следить за обновлениями на сайте Bravo Airways.

Ранее сегодня, 30 июня, сообщалось, что около 300 туристов двое суток не могли вылететь из тунисского аэропорта Монастир в Харьков. Как они утверждают, авиакомпания Bravo Airways и туроператор Oasis Travel отказались выполнять свои обязательства по возвращению украинцев домой.

Сегодня утром часть застрявших в Тунисе украинцев прилетели в Киев.

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Теги: Bravo Airways, владимир омелян, тунис, украинские туристы, oasis travel
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