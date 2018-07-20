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20.07.2018, 09:19

Два года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памяти

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Два года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памяти
Два года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памяти
Два года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памятиДва года после убийства Шеремета: фоторепортаж акции памяти

Спустя два года заказчики и исполнители резонансного убийства журналиста до сих пор не найдены

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В Киеве сегодня проходит акция памяти убитого журналиста Павла Шеремета.

Участники акции, среди которых много журналистов, подчеркнули, что спустя два года убийство Шеремета до сих не раскрыто.

20 июля 2016 года в 07:45 утра в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

Национальная полиция отрабатывала пять версий относительно мотивов убийства, среди которых было совершение преступления в связи с профессиональной деятельностью на территориях РФ и Беларуси, дестабилизация ситуации в государстве, российский след.

8 февраля 2017 года глава МВД Арсен Аваков сказал, что следствие "выявило данные" о тех, кто может быть замешан в убийстве. Однако виновные в преступлении до сих пор не найдены.

11 июля 2017 года президент Петр Порошенко заявил, что правоохранительные органы в ближайшее время должны представить публичный отчет о результатах расследования убийства Шеремета. Отчет не состоялся. Национальный союз журналистов продолжает требовать его проведения.

Журналисты из проекта Слідство.Інфо вместе с коллегами из международной сети OCCRP опубликовали документальный фильм об убийстве журналиста. 

3 мая 2018 года директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко сказал, что расследование убийства Шеремета затруднено в связи с его российским гражданством.

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По факту гибели журналиста было открыто уголовное производство по п.5 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

10 последних публикаций и высказываний Шеремета

Прошло два года, однако заказчики и исполнители резонансного убийства Шеремета до сих пор не найдены, на сегодня в Нацполиции запланировано проведение брифинга.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

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Теги: петр порошенко, убийство, арсен аваков, Павел Шеремет
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