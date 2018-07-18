Как выглядит мобильный блокпост в прифронтовом Донбассе: фото

Передвижной блокпост - это, фактически, оборудованный спецсредствами броневик Нацгвардии с вооруженным экипажем

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Штаб операции объединенных сил показал, из чего составлены и как выглядят мобильные блокпосты, которые функционируют в прифронтовой зоне Донбасса. Соответствующие фотографии опубликованы в Facebook.

Как уточнили в штабе ООС, уже более 1,5 месяца на таких блокпостах несут службу подразделения Нацгвардии.

Подвижный блокпост - это оборудованный бронеавтомобиль с вооруженным подразделением на борту, которое контролирует движение транспорта и лиц на дорогах. Такие блокпосты ставят там, где нет стационарных. Основное его преимущество - эффект неожиданности.

"После того как местонахождение поста становится известно (злоумышленникам), он перемещается в другой район", - рассказали офицеры.

Задачи: недопущение контрабанды с временно оккупированных территорий, предотвращения несанкционированного ввоза оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ, а также выявления лиц, подозреваемых в сотрудничестве с боевиками, и преступников в розыске.

Фото: штаб ООС