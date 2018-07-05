Обвиняемый в живодерстве дает показания в киевском суде: фото

Судья удовлетворил просьбу обвиняемого в отравлении собак Александра Короля не фотографировать его и не снимать на видео

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В Шевченковском райсуде Киева проходит заседание по делу против Александра Короля, который обвиняется в отравлении семи собак в ботаническом саду им.Фомина. Сегодня он дает свои показания.

Как передает корреспондент LIGA.net, в ходе заседания обвиняемый обратился к судье с просьбой запретить фотографировать его или снимать на видео. Судья это ходатайство удовлетворил, разрешив снимать все, кроме самого Короля.

В декабре 2015 года в киевском ботсаду возле станции метро Университет были найдены мертвыми семь собак. С тех пор прошло более десяти судебных заседаний, в ходе которых Король пояснял, что разбрасывал еду для отвлечения животных, но она не была отравлена. Сейчас дело передано новому судье, который рассматривает дело со стадии дачи обвиняемым показаний.

11 июня 2018 г. Шевченковский суд на два месяца отправил в СИЗО догхантера Алексея Святогора, но 26 июня он был выпущен под домашний арест. Сегодня, по данным UAnimals, суд продлил ему круглосуточный домашний арест до 7 августа.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net