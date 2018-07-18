Погром ромов: С14 забросали мусором полицию, говорят - вещдоки

Представители радикальной организации С14 принесли под здание полиции в Голосеевском районе столицы мешки с мусором с Лысой горы, где напали на ромов

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Представители радикальной организации С14 разбросали у входа в Голосеевское управление полиции Киева мусор с Лысой горы, где было совершено нападение на лагерь ромов. Об этом сообщается на странице С14 в Facebook.

Таким образом они выражали протест в связи с возбуждением уголовного дела против координатора С14 Сергея Мазура, которого подозревают в погроме лагеря ромов.

"Это новые вещдоки для следака-фабриканта Зарудного, которые благоустройство уже третий месяц не может вывезти. Очень символично получилось. Мусор и главная "урна" района", - говорится в их заявлении.

По словам представителей С14, следователь этого управления по фамилии Зарудный фальсифицирует дело против координатора Мазура. Они уверяют, что лагерь ромов разгромили полицейские в гражданской одежде.

Сегодня, 17 июля, подозреваемого в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева, координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура взяли под круглосуточный домашний арест на два месяца.