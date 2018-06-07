Пожар на подстанции: без света тысячи одесситов - фото, видео

Электричество пропало у 75% абонентов жителей поселка Котовского

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Авария на электроподстанции, которая привела к пожару, оставила без электроэнергии 75% абонентов Суворовского района Одессы, проживающих в поселке Котовского. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Согласно сообщению, пожар возник в 3:23 часа ночи на электроподстанции (ПС 110/10) Крымская, что привело к возгоранию трансформаторного масла и самого трансформатора.

Для безопасной ликвидации пожара подстанция была полностью обесточена. При этом отключены 123 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ Северного РЭС.

Пожар потушили к 08:16 специальной пеной, а некоторые спасатели работали в огнеупорных костюмах. Причина пожара устанавливается. Пострадавших и погибших нет. В ликвидации приняло участие 7 спецавтомобилей и 35 человек личного состава.

Специалисты обещают, что электричество в домах одесситов появится после ликвидации последствий технологического нарушения, вероятно, к концу дня 7 июня.

Фото, видео: omr.gov.ua, culturemeter.od.ua