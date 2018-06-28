Посол Швейцарии спровоцировал тройное ДТП на трассе Киев-Чоп

Пострадали шесть человек

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Во Львовский области гражданин Швейцарии совершил тройное ДТП, в котором пострадали шесть человек. Об этом сообщает департамент гражданской защиты населения облгосадминистрации. По данным депутата Львовского горсовета Игоря Зинкевича аварию спровоцировал посол Швейцарии в Украине и Республике Молдова Гийом Шойрер.

Инцидент произошел 27 июня в 19:20 на автодороге Киев-Чоп в Каменка-Бугском районе неподалеку села Дидилов.

Водитель автомобиля Volvo СХ60, двигаясь в направлении Львова, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Volkswagen Т4 и Chery Amulet.

В результате ДТП получили травмы три водителя и три пассажира.

Координатор общественной организации Варта 1, которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского городского совета Зинкевич сообщил в Facebook подробности о пострадавших. Двоих из них госпитализировали, остальных, после осмотра и оказания медпомощи, отпустили по домам.

24 июня в результате ДТП в Ровенской области погибли четыре человека, семеро получили травмы.

Фото: facebook.com/igor.zinkevych