Посольство России завесили портретами убитого Бабченко: фото

Желающие почтить память журналиста приносят к посольству РФ траурные цветы

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Посольство России в Киеве пикетируют в связи с убийством российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко, что произошло накануне вечером в Киеве.

Участники акции обклеили забор у посольства портретами погибшего. Рядом положили цветы.

29 мая 2018 года около 21:00 на улице Никольско-Слободской в Днепровском районе Киева киллер трижды выстрелил в спину Бабченко, когда тот заходил в свою квартиру. Он умер в карете скорой помощи. Есть видео с места преступления. Полиция рассматривает две версии: профессиональная деятельность и гражданская позиция погибшего. Журналисты просят помочь им в расследовании. Создан фоторобот подозреваемого.

После отбытия с родины из-за угроз Бабченко работал в Чехии, а затем перебрался в Украину, где сотрудничал с каналом ATR.

Фото: Андрей Гудзенко / Liga.net