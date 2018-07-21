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21.07.2018, 00:01

Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото

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Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото
Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото
Самовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фотоСамовоспламеняющиеся чипсы в Техасе вызвали два пожара: фото

На фабрике экспериментировали с новыми способами избавления от отходов, но что-то пошло не так

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В США причиной двух пожаров на фабрике стало самопроизвольное возгорание кукурузных чипсов в городе Остин, штат Техас. Об этом сообщила в Facebook местная пожарная служба.

В первый раз горели фасад здания и несколько ящиков с бракованной продукцией. Через пару дней загорелись еще несколько больших коробок с отходами производства, и пожарным пришлось возвращаться.

"Кукурузные чипсы играют важную роль для местного бизнеса. И мы их воспринимаем серьезно, потому что с ними мы потребляем такую важную еду, как чили кон кесо, соус сальса, начо и другие всевозможные вкусности, столь необходимые техасцам для полноценной жизни и комфорта. Так что представьте наше волнение, когда нас вызвали на пожар из-за возгорания на фабрике по производству кукурузных чипсов. И не один раз, а дважды!", - написали потрясенные пожарные.

На фабрике экспериментировали с новыми способами избавления от отходов, возникающих при производстве чипсов, но что-то пошло не так.

В итоге пожарные утопили все остававшиеся коробки с отходами, чтобы избежать риска нового возгорания.

Фото: facebook.com/AustinFireDepartment

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Теги: пожар, чипсы, курьезы
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