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23.06.2018, 12:51

Снегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортаж

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Снегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортаж
Снегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортаж
Снегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортажСнегопад в Закарпатье и эвакуация туристов: фоторепортаж

В 11:00 спасатели добрались до туристов, среди которых 27 детей

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На Закарпатье спасатели сегодня, 23 июня, эвакуировали 35 туристов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"23 июня в 05:55 спасателям Закарпатья поступило сообщение о том, что из-за понижения температуры воздуха и мокрого снега на высокогорье нуждается в помощи группа туристов из 35 человек, из них 27 детей. Место нахождения группы было гора Близница, Раховского района", - отметили в пресс-службе.

Для оказания помощи туристам привлекли две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники Раховского поисково-спасательной группы.

В 11:00 спасатели добрались до туристов и сейчас сопровождают их до ближайшего населенного пункта.

Состояние здоровья туристов удовлетворительное, в медицинской помощи они не нуждаются.

23 июня 2018 года сообщалось об эвакуации детского палаточного лагеря в Карпатах.

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