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16.06.2018, 15:29

СЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фото

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СЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фото
СЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фото
СЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фотоСЦКК показал последствия обстрела Новотошковского: фото

В результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир

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В результате минометного обстрела жилых кварталов Новотошковского Луганской области, которое боевики осуществили 14 июня, повреждены по меньшей мере 22 квартиры. Об этом сообщает украинская сторона СЦКК.

По результатам фотофиксации установлено, что огонь по Новотошковскому боевики вели из населенного пункта Голубовское. Они применили минометы 82 калибра.

В частности, зафиксировано попадание трех мин в многоэтажный жилой дом. В результате разрыва боеприпасов повреждены не менее 22 квартир.

Как сообщили в СЦКК, инцидент обошелся без пострадавших. О событии уведомили наблюдателей ОБСЕ.

Вечером 14 июня во время более чем четырехчасового массированного обстрела из пушек, танков и минометов по позициям ВСУ близ Новотошковского и по жилому сектору этого поселка в Луганской области никто из мирных граждан не пострадал, однако погиб военнослужащий, также ранены шестеро бойцов.

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Теги: обстрел, снаряд, сцкк, новотошковское
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