Украинские военные летчики показали класс на шоу в Дании: фото

Чтобы увидеть авиашоу, 10 июня прибыло большое количество энтузиастов авиации со всей Европы и более 50 тысяч зрителей

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В авиашоу Danish Air Show-2018 украинские летчики продемонстрировали зрителям умение владения самолетом в воздухе, мастерство индивидуального пилотажа по выполнению сложных фигур. Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Несмотря на неблагоприятные погодные условия во время авиашоу, Украина показала два Су-27 и Ил-76. На снимках можно увидеть, как боевая машина стремительно приближается к расположенным на аэродроме самолетам и пролетает максимально близко над ними.

"Украинские военные летчики продемонстрировали удивительный и яркий пилотаж в воздушном пространстве Дании, свое мастерство украинцы проявили рядом с признанными и опытными авиационными мастерами из Норвегии, Швейцарии, Испании и Греции. Чтобы увидеть грандиозное авиашоу, 10 июня прибыло большое количество энтузиастов авиации со всей Европы и более 50 тысяч зрителей", - сказано в сообщении командования Воздушных сил ВСУ.

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Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины приняло решение из-за учений армии закрыть на лето для гражданского судоходства некоторые районы Азовского моря.

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В апреле на побережье Азовского моря проходили масштабные учения ВСУ, к которым привлекли авиацию, артиллерию, бронетехнику и десантников.

Фото: facebook.com/kpszsu