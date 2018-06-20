В Броварах загорелась пятиэтажка, жильцов эвакуируют: фото, видео

Горит крыша жилого дома, огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров

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В Броварах загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, его жильцов эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме спасателей, на месте происшествия находятся медики и полицейские. Причины пожара устанавливаются.

Сообщение о пожаре спасатели получили сегодня в 10:13, передает пресс-служба облуправления ГСЧС. Выяснилось, что горит кровля пятиэтажки на площади 1200 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 43 спасателя и 12 единиц техники. На помощь броварским пожарным прибыли их коллеги из Киева и Борисполя.

Ранее в июне 2018 года киевские пожарные спасли с горящего балкона квартиры попугая.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua, facebook.com/pol.kievregion; видео: YouTube / Валерия Малицкая