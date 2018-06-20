В Броварах загорелась пятиэтажка, жильцов эвакуируют: фото, видео

В Броварах загорелась крыша пятиэтажного жилого дома, его жильцов эвакуируют. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
По предварительным данным, пострадавших нет. Кроме спасателей, на месте происшествия находятся медики и полицейские. Причины пожара устанавливаются.
Сообщение о пожаре спасатели получили сегодня в 10:13, передает пресс-служба облуправления ГСЧС. Выяснилось, что горит кровля пятиэтажки на площади 1200 кв. м.
В ликвидации возгорания участвуют 43 спасателя и 12 единиц техники. На помощь броварским пожарным прибыли их коллеги из Киева и Борисполя.
Ранее в июне 2018 года киевские пожарные спасли с горящего балкона квартиры попугая.
Фото: kyivobl.dsns.gov.ua, facebook.com/pol.kievregion; видео: YouTube / Валерия Малицкая