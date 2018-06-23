В Харькове хотели устроить теракт: помешала СБУ

Контрразведка утверждает: с апреля из РФ возобновилось финансирование группировки коллаборационистов "Харьковское движение сопротивления"

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Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины не дали злоумышленникам совершить подрыв фугаса около памятника воинам УПА в Харькове.

СБУ пишет, что теракт заказали своей агентуре спецслужбы страны-оккупанта России: для этого россияне якобы собирались использовать участников местной группировки коллаборационистов "Харьковское движение сопротивления". Эти люди с 2014 года "специализируется" на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и авто патриотов.

Кроме того, эта агентура РФ проводила разведку в области и распространяла среди жителей Харькова антиукраинские материалы.

Фото и видео: пресс-служба СБУ

Было задокументировано, как одна из участниц банды получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА.

Ее задержали на горячем - во время закладке взрывчатки, а дома у подозреваемой нашли символику террористических организаций ЛНР/ДНР.

Женщине объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 УК.