В Ивано-Франковской области обрушился мост: фото

В Ивано-Франковской области частично обрушился мост между селами Долгое-Калужское и Пийло. Об этом сообщает Калушская районная государственная администрация.
Причины разрушения моста устанавливаются.
По информации РГА, мост был построен в 60-х годах. В 2009-2010 годах он был капитально отремонтирован.
Сейчас движение по мосту приостановлено.
В Киевской городской государственной администрации заявили, что тендер на реконструкцию Шулявского моста был проведен в рамках действующего законодательства.