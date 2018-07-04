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04.07.2018, 16:56

В Ивано-Франковской области обрушился мост: фото

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В Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фото
В Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фото
В Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фотоВ Ивано-Франковской области обрушился мост: фото

Причины разрушения моста устанавливаются

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В Ивано-Франковской области частично обрушился мост между селами Долгое-Калужское и Пийло. Об этом сообщает Калушская районная государственная администрация.

Причины разрушения моста устанавливаются.

По информации РГА, мост был построен в 60-х годах. В 2009-2010 годах он был капитально отремонтирован.

Сейчас движение по мосту приостановлено.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что тендер на реконструкцию Шулявского моста был проведен в рамках действующего законодательства. 

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Теги: село, мост, ивано-франковск, разрушение
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