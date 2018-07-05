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Боты:
05.07.2018, 20:12

В Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фото

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В Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фото
В Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фото
В Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фотоВ Жулянах убрали самолет, который месяц валялся на обочине: фото

Ранее с самолета сняли двигатели, теперь судно погрузили на трейлер и оттранспортировали на специальную площадку

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В столичном аэропорту Жуляны утилизируют самолет MD-83 авиакомпании Bravo после того, как в начале июня судно повредилось при посадке. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба аэропорта.

Ранее с самолета сняли двигатели, теперь судно погрузили на трейлер и оттранспортировали на специальную площадку.

После экспертиз, необходимых для расследования аварии, самолет будут утилизировать.

14 июня в 20:40 в аэропорту "Киев" ("Жуляны") самолет авиакомпании Bravo, рейс 4406 Анталия-Киев UR-CPR, при приземлении выкатился за взлетно-посадочную полосу. На борту находилось 169 пассажиров, которые были эвакуированы.

4 июля было замечено, что на люди в спецодежде осматривают машину, передвигаясь по крылу. К тому времени самолет пролежал у взлетной полосы около трех недель.

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Теги: киев, самолет, Жуляны, аэропорт
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