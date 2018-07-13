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13.07.2018, 19:09

В колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фото

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В колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фото
В колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фото
В колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фотоВ колонии в Кропивницком жестоко обращаются с заключенными: фото

Заключенные, работающие в цехе деревообработки, не знают размера начисленной им зарплаты

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Сотрудник офиса омбудсмена осуществил мониторинговый визит в Кировоградскую исправительную колонию №6, где выявил ряд нарушений национального законодательства и международных нормативов в сфере соблюдения прав человека. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

В частности, представитель омбудсмена обнаружил, что в камерах штрафных помещений недостаточное освещение, а также нехватка свежего воздуха из-за отсутствия вентиляции.

В камере дисциплинарного изолятора были обнаружены двое заключенных, которые безосновательно находятся там более двух месяцев. Вместе с тем, по закону, при таких обстоятельствах в камере изолятора осужденные могут содержаться не более 10 суток, отметили в офисе уполномоченного.

Там также сообщили, что в колонии не обеспечены надлежащие условия труда для осужденных в цехе деревообработки - заключенные работают без средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Кроме того они не имеют информации о размере начисленной им зарплаты.

Для людей с ограниченными возможностями, которые также содержаться в колонии, отсутствуют любые средства, облегчающие их мобильность, сообщили в офисе омбудсмена.

Серьезное беспокойство у представителя уполномоченного вызвало то, что оказание медицинской помощи в учреждении осуществляется на низком уровне. Медчасть не укомплектована врачом-стоматологом и терапевтом, флюорографическое оборудование в учреждении не работает. При этом, за последние 6 месяцев в колонии умерли 2 человека, отметили в офисе Людмилы Денисовой.

В недавнем отчете Совета Европы о деятельности украинской полиции говорится, что в Украине растет количество обращений граждан за медицинской помощью вследствие телесных повреждений, нанесенных правоохранителями.

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Теги: условия, кропивницкий, права, заключенный, колония
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