В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото

По предварительным данным, мальчик нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

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В Краматорске Донецкой области 12-летний мальчик нашел на детской площадке боевой снаряд и сразу вызвал полицию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Ребенок гулял во дворе вместе с друзьями и увидел, как неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел.

Когда мальчик подошел ближе, то увидел на земле снаряд. Он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал полицию.

По предварительным данным правоохранителей, ребенок нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Краматорского отдела полиции и ГСЧС.

7 июля сообщалось, что в Киеве в двух районах нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны: один на улице Братиславской в Деснянском районе, второй на Лысой Горе в Голосеевском районе.

Фото: dn.npu.gov.ua