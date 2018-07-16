Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.07.2018, 20:36

В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото

1 / 5
В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото
В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото
В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фотоВ Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото

По предварительным данным, мальчик нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны

Реклама
Реклама

В Краматорске Донецкой области 12-летний мальчик нашел на детской площадке боевой снаряд и сразу вызвал полицию. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донбасса.

Ребенок гулял во дворе вместе с друзьями и увидел, как неизвестный мужчина что-то искал с металлоискателем, а потом ушел.

Когда мальчик подошел ближе, то увидел на земле снаряд. Он знал, какую опасность могут представлять взрывоопасные предметы, и сразу вызвал полицию.

По предварительным данным правоохранителей, ребенок нашел артиллерийский снаряд времен Второй мировой войны.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Краматорского отдела полиции и ГСЧС.

7 июля сообщалось, что в Киеве в двух районах нашли артиллерийские снаряды времен Второй мировой войны: один на улице Братиславской в Деснянском районе, второй на Лысой Горе в Голосеевском районе.

Фото: dn.npu.gov.ua

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: краматорск, артиллерийский снаряд, дети
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
На авиашоу в Румынии летчик МиГ-21 погиб, спасая зрителей: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В Харькове на ходу взорвали авто директора фармкомпании: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
В США провели первые огневые испытания гиперзвуковой ракеты: фото
Материалы по теме
Украинка хотела вывезти детей за границу по фальшивому разрешению
Происшествия Украинка хотела вывезти детей за границу по фальшивому разрешению
В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв
Происшествия В Краматорске во дворе жилого дома прогремел взрыв
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото
В Краматорске ребенок нашел снаряд и поступил правильно: фото
Над Бердянским пляжем пронесся мощный торнадо: видео
Над Бердянским пляжем пронесся мощный торнадо: видео 15:59
Смертельное ДТП в Закарпатье: чиновник арестован без права залога
Смертельное ДТП в Закарпатье: чиновник арестован без права залога 14:14
Перед закрытием ЧМ-2018 в РФ начал "уплывать" стадион - видео
Перед закрытием ЧМ-2018 в РФ начал "уплывать" стадион - видео 11:09
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 