В Одессе на СТО произошел взрыв, пострадали пожарные - фото

Во время тушения пожара на станции техобслуживания взорвался газовый баллон, крыша упала на спасателей

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Вечером 3 сентября во время ликвидации возгорания смазочных материалов и неизвестных веществ на станции технического обслуживания в Одессе произошел взрыв, в результате которого пострадали четверо пожарных. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС области.

Согласно сообщению, информация о пожаре в складском помещении на ул. Дальницкой поступила в 20:57.

Во время тушения пожара "постоянно возникали взрывы неизвестного происхождения". Из-за интенсивного горения в 21:19 обрушилась крыша и пожар распространился на площадь 150 кв. м. При падении элементов конструкций четверо пожарных получили травмы, их госпитализировали с разной степенью повреждений.

Пожар на площади 200 кв.м. был ликвидирован в 22:24.

На месте работали вспомогательные службы, аварийные бригады, Нацполиция и служба медицины катастроф. Причина пожара устанавливается.

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