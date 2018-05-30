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30.05.2018, 13:44

В Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысяч

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В Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысяч
В Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысяч
В Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысячВ Прикарпатье поймали банду рэкетиров на вымогательстве $30 тысяч

По данным СБУ, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за «решение» инцидента

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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области организованную преступную группировку, которая специализировалась на вымогательстве денег у жителей региона. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что в состав банды входили жители областного центра с криминальным прошлым. Злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, после которых требовали от потерпевших деньги за «решение» инцидента. В случае отказа платить «возмещение» участники группировки прибегали к физической расправе и насчитывали так называемые проценты.

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства $25 тыс от местного предпринимателя и $6 тыс от жителя областного центра.

Сотрудники СБУ задержали двух злоумышленников в одном из населенных пунктов Тисменицкого района во время получения очередного денежного транша в размере 130 тыс грн. Одновременно в центре Ивано-Франковска был задержан лидер группировки.

Ранее правоохранители задокументировали получение рэкетирами 10 тыс грн - первой части «долга» бизнесмена.

Решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 189 УК (вымогательство, совершенное по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или с повреждением или уничтожением имущества, или нанесшее значительный ущерб потерпевшему). Продолжаются следственные действия. Задержанным грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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Ранее в Харьковской области Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачила и задержала группу злоумышленников, которые терроризировали предпринимателей. 

Фото: ssu.gov.ua

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Теги: банда рэкетиров, сбу, вымогательство, рэкет
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