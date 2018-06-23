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23.06.2018, 23:51

В Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человек

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В Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человек
В Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человек
В Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человекВ Збараже взрыв и пожар на спиртзаводе, эвакуировано 350 человек

Разгерметизировалась одна из емкостей с биоэтанолом

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В Тернопольской области произошел взрыв на недействующем спиртовом заводе, вследствие чего возник масштабный пожар. Спасатели эвакуировали 350 жителей близлежащих частных домов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Взрыв произошел около 18:00 23 июня - на спиртзаводе разгерметизировалась одна из емкостей с биоэтанолом.

В тушении пожара участвуют 63 спасателя и 15 единиц техники.

Огонь распространился на 1200 квадратных метров. Сообщается, что никто не пострадал. Через 3 часа после взрыва спасателям удалось локализовать пожар. Интенсивность огня значительно уменьшилась.

В ГСЧС отмечают, что ситуация находится под контролем.

16 июня сообщалось, что в Киеве сотрудники ГСЧС спасли попугая с горящего балкона квартиры. Хозяйка птицы передала спасателям письмо-благодарность.

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Теги: пожар, ГСЧС, спиртзавод, тернопольская область, збараж
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